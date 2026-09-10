Isapres abiertas registran primer alza de cotizantes en más de cuatro años tras sumar 525 contratos en julio

Tras más de cuatro años de caídas ininterrumpidas, el sistema de isapres abiertas registró su primer incremento en el número de cotizantes, entregando señales de estabilización luego de una prolongada crisis financiera y regulatoria. De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Salud correspondientes a julio de 2026, la industria sumó 525 nuevos contratos, alcanzando un total de 1.513.592 cotizantes.

La cifra corta una racha negativa de 53 meses consecutivos de contracción que se arrastraba desde enero de 2022. Pese al repunte, el universo global de personas en el sistema privado continúa distante de los niveles previos a los fallos de la Corte Suprema por tablas de factores: al sumar las cargas familiares, los afiliados totales llegaron a 2.420.584 personas en julio de 2026, lo que representa una pérdida acumulada de cerca de 437 mil cotizantes y 829 mil afiliados en los últimos cuatro años.

Factores de estabilización y cautela gremial

Desde el sector atribuyen este respiro operativo a la implementación de la Ley Corta de Isapres, una contención en los costos de la red asistencial y una baja en el uso de licencias médicas. Para hacer frente al envejecimiento de la población, las aseguradoras han apostado por soluciones como cirugías prepagadas y planes con copagos fijos.

La presidenta de la Asociación de Isapres, Melissa Hohmann Hewstone, valoró el indicador de julio aunque llamó a la prudencia: “Son indicios positivos de estabilización que observamos con atención, aunque todavía es prematuro hablar de un cambio de tendencia”, advirtió, destacando que el desafío del sector sigue siendo consolidar un modelo sostenible frente a los crecientes costos sanitarios.