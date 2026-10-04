Sernatur Magallanes proyecta prometedora temporada turística impulsada por la diversificación de destinos

Con altas expectativas y un fuerte enfoque en el fortalecimiento de la calidad de los servicios, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se alista para el inicio de una nueva temporada turística. La pronta llegada de cruceros y el incremento proyectado de visitantes para los próximos meses abren un panorama optimista para el desarrollo económico e integral de la zona.

En este contexto, las autoridades de turismo señalaron que el trabajo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) se centrará en elevar los estándares de calidad, potenciar la promoción de la oferta local y brindar apoyo constante a los prestadores de servicios turísticos.

Apuesta por la diversificación de destinos

Uno de los ejes principales para esta temporada será la diversificación de la oferta territorial. Si bien atractivos consolidados como el Parque Nacional Torres del Paine y la ciudad de Punta Arenas continúan siendo los principales polos de atracción, desde el Servicio remarcaron la importancia de impulsar destinos emergentes.

A través de coordinaciones directas con actores locales, como la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, se busca consolidar nuevos emprendimientos y rutas turísticas. “Son destinos incipientes que no se contraponen con los consolidados, sino que se complementan para ofrecer una oferta variada que abarque distintas modalidades, ya sea por vía terrestre, aérea o náutica”, explicaron desde el organismo oficial.

Seguridad y confianza para los visitantes

Respecto a la capacidad de alojamiento y la oferta de servicios en la región, se destacó el valor del Sistema de Registro de SERNATUR, una herramienta clave para garantizar la formalidad y el cumplimiento de las normas vigentes en establecimientos de hospedaje y empresas de turismo aventura.

El registro busca entregar certeza, tranquilidad y confianza a los turistas que visiten Magallanes, asegurando que las actividades se desarrollen bajo estándares normativos y de seguridad.

Alianza público-privada para maximizar la ocupación

Frente a la posibilidad de alcanzar altos niveles de ocupación hotelera durante los meses estivales, las autoridades enfatizaron que el trabajo conjunto entre el sector público y la empresa privada es fundamental. A través de las campañas de promoción que impulsa el Estado y las acciones comerciales que efectúan los privados, se prevé incrementar de forma paulatina la llegada de visitantes e impulsar la reactivación total del sector en toda la región.