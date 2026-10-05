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Servicio de Salud y SLEP Magallanes suman 20 casos de empleados públicos que viajaron al extranjero con licencia médica

Nuevo informe de Contraloría entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre del año pasado

Jesus Nieves
Jesus Nieves

A pesar del escándalo de las Licencias médicas que se reveló en mayo del año pasado y que sacudió al país, un nuevo informe de Contraloría detectó que entre el 21 de mayo y el 31 diciembre del año pasado 1.299 servidores públicos registraron salidas del país mientras se encontraban con licencia médica, presumiblemente falsas.

Según Contraloría, de los 1.299 empleados públicos, 320 ya habían sido identificados con salidas al exterior en 2023 y/o 2024 (mencionados en el informe de mayo de 2025.

De acuerdo con el informe del ente fiscalizador, las instituciones con mayor de cantidad de funcionarios que volvieron a volver se encuentran.

    1. Junta Nacional de Jardines Infantiles: 50
    2. Fundación Integra: 45
    3. Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro: 42

 

La Región de Magallanes y Antártica Chilena no queda a un lado, el mismo documento revela que el Servicio de Salud Magallanes se encuentra en la posición 18 con diez funcionarios.

El Slep Magallanes también figura en la tabla con trece funcionarios.

 

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