Bajo el persistente viento austral que hoy impulsa la reconversión energética de la Patagonia, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena comienza a proyectar su propio capital humano hacia los polos de innovación mundial. A fines de enero próximo, Sofía Vidal y Vicente Cortés, estudiantes de tercer año de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Magallanes (UMAG), emprenderán rumbo a Finlandia para cursar una estadía académica de cuatro meses en el marco del programa internacional European Project Semester (EPS).

La iniciativa permitirá que ambos jóvenes se sumerjan en el estudio aplicado del hidrógeno verde y el amoníaco verde, industrias emergentes que perfilan el futuro productivo del extremo sur, pero cuyas tecnologías de vanguardia aún no operan en territorio chileno. Mientras afinan los últimos trámites documentales para abordar el viaje hacia el hemisferio norte, los futuros ingenieros asumen este desafío como un punto de inflexión en su formación profesional.

Una oportunidad “de una en un millón”

Para Sofía Vidal, estudiante de Ingeniería Civil Mecánica de la UMAG, cruzar el Atlántico representa la convergencia entre un anhelo personal y un salto académico decisivo. “Siempre ha sido un sueño irme de viaje, pero ahora con la universidad siento que es una tremenda oportunidad poder hacer esto como estudiante de tercer año, porque irme a otro lugar, a Finlandia, y más encima a este proyecto que es el European Project Semester, es algo que uno no tiene todos los días. Es una oportunidad de una en un millón”, destacó la alumna.

Vidal enfatizó además que el horizonte de su pasantía en el norte de Europa está puesto directamente en la transferencia de capacidades hacia su entorno formativo y territorial: “Es más que nada aprender cosas nuevas y, obviamente, obtener harta información para poder traerla acá a la Universidad de Magallanes y, bueno, a la región”.

Pioneros para la transición energética regional

Esa misma vocación de arraigo y retribución territorial guió la elección académica de Vicente Cortés, estudiante de tercer año de Ingeniería Civil Mecánica de la casa de estudios magallánica. “Personalmente yo entré a esta carrera buscando el desarrollo, viendo el desarrollo que tenía la región. Encuentro que esta región tiene mucho potencial, y viajar afuera, al extranjero, y compartir con gente de otras culturas y otros tipos de educación también nos sirve mucho para desarrollarnos profesionalmente”, explicó Cortés.

Ante la proyectada instalación de complejos de hidrógeno y amoníaco verde en la zona austral, el futuro profesional subrayó el rol estratégico que asumirá esta nueva generación de especialistas locales. “El propósito del proyecto es poder ir a tener más conocimiento en tecnologías que se pueden implementar acá. Seríamos nosotros como los pioneros en ese sentido de este tipo de tecnología que lo más probable es que llegue acá a la región”, puntualizó.

Con los preparativos prácticamente cerrados y la fecha de partida fijada para fines de enero, Vidal y Cortés se alistan para representar a la comunidad universitaria de Punta Arenas en las aulas y laboratorios nórdicos. Su regreso, tras cuatro meses de inmersión tecnológica, buscará acortar la brecha entre la vanguardia europea y los desafíos técnicos de Magallanes, fortaleciendo el talento formado en la propia región para protagonizar la transición energética desde el extremo sur.