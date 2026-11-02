Tres mujeres fallecen tras volcamiento de balsa de rafting familiar en el río Maipo

Una tragedia enluta al sector cordillerano de la Región Metropolitana, luego de que tres mujeres adultas perdieran la vida tras volcar la balsa de rafting en la que se desplazaban por las aguas del río Maipo, a la altura de la comuna de San José de Maipo. En la embarcación viajaban 14 personas, entre adultos y menores de edad pertenecientes a un mismo grupo familiar.

La delegada presidencial provincial de Cordillera, María Angélica Villadangos, confirmó que entre las personas fallecidas se encuentran la madre y una hermana del guía a cargo del descenso. Asimismo, la autoridad de Gobierno y Carabineros de Chile ratificaron que no existen ocupantes desaparecidos y que las maniobras de rastreo fueron concluidas.

“Hasta donde nosotros sabemos, son todos familiares”, precisó Villadangos, señalando que las indagatorias preliminares apuntan a que se trataba de una actividad de carácter recreativo particular y no de una prestación de servicios turísticos comerciales, antecedente que deberá ser esclarecido por el Ministerio Público.

Complejo operativo de rescate en aguas torrentosas

La alarma movilizó al Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo alrededor de las 13:40 horas, despachando de forma inmediata cuadrillas especializadas en rescate en aguas torrentosas.

El capitán Fabián Carrasco Tapia, de la Primera Compañía local, detalló que la alerta inicial advertía sobre una persona arrastrada por la corriente. Sin embargo, al arribar al sector del hotel Altiplánico —a un kilómetro de la plaza de San Alfonso—, constataron la gravedad del siniestro y la multiplicidad de afectados. La ausencia de un manifiesto formal de pasajeros dificultó en un comienzo el conteo exacto de los tripulantes.

En ese primer punto, los rescatistas extrajeron a una mujer a quien se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin resultados favorables. Minutos más tarde, la emergencia se extendió dos kilómetros río abajo, sumando la colaboración táctica de kayakistas del centro Cascada de las Ánimas y deportistas locales en las inmediaciones del puente El Santuario, quienes lograron remolcar a varios náufragos hacia las riberas.

“Se establece que finalmente son tres víctimas las que se rescatan en tres distintos lugares, aproximadamente en una longitud de 5 kilómetros entre la primera y la tercera víctima“, precisó el oficial de Bomberos.

Atención médica de los sobrevivientes

Respecto del resto de los tripulantes, los equipos asistenciales derivaron a los lesionados hasta el centro hospitalario de la comuna cordillerana. Si bien cuatro de ellos optaron por retirarse sin recibir asistencia médica, el resto de los atendidos se mantiene fuera de riesgo vital, bajo observación facultativa por contusiones y sospecha de fracturas. El guía del bote permaneció en la zona del accidente con lesiones de carácter leve.

En la balsa viajaban al menos cuatro menores de entre 10 y 17 años (cifra que Carabineros situó preliminarmente en cinco niños y adolescentes junto a ocho adultos), quienes lograron ser puestos a salvo tras la emergencia.