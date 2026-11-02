Nueve muertos deja caída de jet privado en zona residencial de Palm Beach en Florida

Nueve personas fallecieron luego de que un jet privado se estrellara este domingo en un sector residencial y vial del condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. El siniestro generó una violenta explosión e incendio en el pavimento, dejando un cráter de proporciones al costado de la transitada avenida Military Trail.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) identificó preliminarmente a la máquina siniestrada como un Bombardier Learjet 60, matrícula N722BD. La aeronave había despegado desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino final el Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas, con nueve ocupantes a bordo cuya identificación permanece bajo reserva a la espera de los peritajes forenses.

Registros de audio obtenidos por la plataforma LiveATC.net y divulgados por la cadena CNN dieron cuenta de la emergencia que enfrentó la tripulación en pleno vuelo sobre el sur de Florida. Minutos antes del desastre, el piloto contactó al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami advirtiendo sobre acumulación de hielo estructural, una temperatura exterior de -47 grados Celsius y turbulencias moderadas que provocaban oscilaciones de hasta 700 pies en la altitud de la máquina.

Desesperada alerta y caída descontrolada

Pese a que en un comienzo la tripulación reportó condiciones de hielo “manejables” y solicitó autorización para ascender, el escenario derivó repentinamente en un evento catastrófico al declararse en estado de emergencia por pérdida total de sustentación y exceso de velocidad vertical.

“Estamos descendiendo a 8 mil pies por minuto, ¡mayday, mayday!, estamos descendiendo a 10 mil pies por minuto. Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20 mil pies por minuto. ¡Vamos a estrellarnos contra el suelo! (…) Vamos descendiendo, se nos acabó el tiempo”, se escucha en la dramática transmisión radial instantes antes de cortarse la señal de telemetría.

Datos del sitio especializado ADS-B Exchange confirmaron que la nave se desplomó 27 mil pies en tan solo un minuto. Por su parte, la plataforma Flightradar precisó que el último registro captó al aparato a una altitud de 8.750 pies (unos 2.670 metros) con una velocidad vertical de caída superior a los 32 mil pies por minuto (aproximadamente 585 kilómetros por hora).

Investigación federal y balance de daños

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, se trasladó hasta el perímetro de la tragedia y confirmó que, pese a la violencia del impacto sobre la vía pública, no se reportaron víctimas fatales ni heridos en tierra. “Fue un choque de avión cataclísmico. Parecía un misil cayendo y dejó un gran cráter al costado del camino”, declaró ante los medios de prensa apostados en el lugar.

La Oficina del Sheriff de Palm Beach dispuso el cierre total del tránsito en todos los carriles de la avenida Military Trail, en el tramo comprendido entre Cresthaven Boulevard y la Décima Avenida Norte. Las pesquisas para determinar las fallas mecánicas o meteorológicas que desencadenaron el fatal desenlace quedaron radicadas en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) en conjunto con la FAA, peritajes que contemplarán el análisis de los restos calcinados y la caja negra del reactor.

1, 2026