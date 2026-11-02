Festival Primavera de los Cuentos continúa su itinerancia escolar y alista función de clausura en Punta Arenas

Con una nutrida agenda orientada al fomento lector y la narración oral, continúa desarrollándose en la Región de Magallanes el Festival Primavera de los Cuentos, certamen cultural impulsado por la Agrupación CuenterAustral para acercar la literatura y la tradición de la cuentería a las comunidades escolares del territorio austral.

En su más reciente escala formativa, las narradoras del colectivo magallánico, en compañía del cultor invitado Ariel Ulloa, del proyecto Cuentos en el Bodegón, desplegaron una intervención escénica dirigida a estudiantes de tercero y cuarto básico. La jornada combinó música en vivo, dinámicas de juegos colectivos y narrativas tradicionales, concitando el entusiasmo de los escolares a través del humor y la interacción directa con el relator especial.

El despliegue pedagógico mantendrá su recorrido rural e intercomunal durante la presente semana: este viernes la itinerancia del festival arribará a las aulas de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches, en la comuna de Laguna Blanca, integrando a los alumnos del sector estepario a las jornadas de animación lectora.

Clausura abierta a las familias en la Biblioteca 114

El broche de oro de la muestra cultural está programado para el próximo sábado 14 de noviembre a partir de las 15:30 horas, cita que tendrá como escenario las dependencias de la Biblioteca Pública N° 114 de Punta Arenas.

La función de cierre contará con acceso totalmente gratuito y estará dirigida al público familiar, niños, agrupaciones de mediación lectora y autoridades locales invitadas, consolidando un espacio de encuentro comunitario en torno al patrimonio inmaterial y el arte de contar historias en el extremo sur.