UMAG proyecta su digitalización austral y afianza la soberanía científica al conmemorar su 65° aniversario

A través de la Cuenta Pública institucional, la principal casa de estudios estatal rindió un balance marcado por hitos inéditos para el territorio austral: la apertura de la formación médica de posgrado en la zona y una profunda transformación académica orientada a derribar las históricas barreras de insularidad.

En el ámbito formativo, el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, explicó que 19 carreras de pregrado —lo que equivale a un 54,3% de la oferta académica vigente— se encuentran en pleno proceso de actualización curricular. Esta modernización ha estado respaldada por cifras auspiciosas en el segmento de carreras técnicas y profesionales, donde la deserción de primer año experimentó una caída al 16,4%, emparejada con un repunte en la titulación oportuna que alcanzó un 69,1%.

Sin embargo, el hito clínico acaparó la atención del balance. La autoridad académica destacó la puesta en marcha de las primeras tres especialidades médicas en la historia de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Radioterapia Oncológica, Cirugía General y Neurología Clínica de Adultos, programas que ya incorporaron a sus primeros seis médicos residentes a la red de salud local.

Al proyectar los desafíos venideros, el rector Maripani puso el foco en la urgencia de democratizar el acceso universitario, superando el aislamiento geográfico que caracteriza a las provincias de Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena.

“Estamos en el mundo de la inteligencia artificial, tratando de avanzar en agentes de IA y, tal vez lo más relevante, cómo pensar que esta universidad pueda llegar a todas sus comunas en una universidad online. Queremos que aquellas personas que están lejos y no tienen la posibilidad de asistir físicamente, también puedan estudiar desde sus casas en nuestra Universidad de Magallanes”, enfatizó la máxima autoridad de la institución.

En la dimensión investigativa, el pulso científico avanza a paso firme. Maripani detalló que la actividad de postgrado e investigación alcanzó un 57,4% de cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI 2024-2031), manteniendo 39 proyectos Fondecyt y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) en ejecución simultánea.