Operativos del Plan Especial de Seguridad en Magallanes dejan siete detenidos, decomiso de municiones y fiscalizaciones migratorias

Con un extenso despliegue territorial y la articulación simultánea de diversos estamentos policiales y fiscalizadores, se ejecutó una nueva jornada del Plan Especial de Seguridad Regional en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La estrategia interagencial integró revisiones terrestres, marítimas y aeroportuarias en las provincias de Magallanes y Última Esperanza.

La coordinación del plan estuvo liderada por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, integrando el accionar conjunto de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), Policía Marítima, Gendarmería y el Servicio Nacional de Aduanas, además del apoyo técnico del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En Punta Arenas, personal territorial y especializado de Carabineros concretó 201 controles de identidad y 119 vehiculares, cursando 12 infracciones de tránsito, dos retiros de circulación y cinco sanciones bajo la Ley de Alcoholes, sumando la captura de una persona que registraba una orden de detención vigente.

En materia de control de armas, efectivos del O.S.11 inspeccionaron 25 piezas de fuego (21 cortas y cuatro largas) y recepcionaron la entrega voluntaria de 138 municiones.

De manera complementaria, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, junto a la policía uniformada, realizaron una fiscalización masiva en locales comerciales de la capital regional. El operativo revisó a 47 personas (39 extranjeras y ocho nacionales), detectando a cuatro ciudadanos foráneos en condición migratoria irregular, quienes fueron denunciados administrativamente. En las inspecciones se controló a residentes provenientes de Argentina, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Perú, Brasil y Cuba.

Operativos en Última Esperanza e incautación fronteriza

En Puerto Natales, la ejecución de la ronda extraordinaria Centinela por parte de la 2ª Comisaría de Carabineros y la PDI dejó un saldo de seis personas detenidas: cinco requeridas por la justicia con órdenes pendientes y una por el delito de desacato al vulnerar una suspensión judicial de licencia de conducir.

El balance en la capital de Última Esperanza sumó 143 controles preventivos (93 de identidad y 50 vehiculares), 10 infracciones de tránsito, cinco al expendio de bebidas alcohólicas y el patrullaje aéreo con drones a cargo de personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) y la sección Centauro.

En paralelo, durante las revisiones aduaneras y fitozoosanitarias en el Complejo Fronterizo Dorotea, fiscalizadores de Aduanas y el SAG detectaron a un ciudadano de nacionalidad argentina transportando 350 municiones calibre .22 largo sin la debida declaración ni autorización de internación al país.

Continuidad del despliegue interagencial

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, confirmó que las fiscalizaciones combinadas se mantendrán operativas durante los próximos días: “Hemos desarrollado acciones simultáneas en rutas, pasos fronterizos, recintos aeroportuarios y espacios marítimos, fortaleciendo las capacidades de fiscalización y control en distintos puntos de Magallanes. La seguridad pública requiere planificación, presencia territorial y colaboración interagencial. Ese trabajo se ha mantenido durante toda la semana y continuará este fin de semana”, sentenció la autoridad.