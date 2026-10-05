Vecinos magallánicos completaron curso de mecánica básica automotriz

Catorces 14 vecinos de Porvenir culminaron el curso de mecánica básica automotriz, iniciativa orientada a entregar conocimientos y herramientas prácticas que permitan fortalecer las competencias laborales de sus participantes y generar nuevas oportunidades de inserción en el mundo del trabajo.

La capacitación fue postulada por la Municipalidad de Porvenir, a través de su Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), contó con financiamiento de los Fondos Concursables Sence 2025, alcanzando una inversión de $9.440.625.

85 horas de formación

El curso contempló 85 horas de capacitación y fue impartido por la empresa OTEC Innova Pymes, abordando contenidos relacionados con mecánica automotriz e industrial, diagnóstico y manipulación de motores de inyección, entre otras materias fundamentales para desempeñarse en este ámbito.

Durante el proceso formativo, los participantes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos, fortaleciendo capacidades que pueden ser aplicadas tanto en el desarrollo de actividades laborales como en futuros emprendimientos vinculados al rubro automotriz.

Nuevas herramientas para la empleabilidad

La ceremonia de certificación contó con la presencia del director regional (s) de Sence, Roberto Vargas, instancia en la que se destacó el compromiso de quienes completaron satisfactoriamente el proceso de capacitación.