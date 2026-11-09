Abren postulaciones para taller gratuito de producción en cine documental en Punta Arenas

Con el objetivo de entregar herramientas técnicas de gestión y financiamiento para el sector audiovisual del extremo sur, se abrieron las postulaciones para el Taller de Producción Ejecutiva en Cine Documental, programa que se impartirá de forma presencial en Punta Arenas.

La iniciativa ofrece 15 cupos gratuitos y contempla ocho jornadas intensivas que se llevarán a cabo entre el 1 y el 10 de diciembre de 2026. Los contenidos serán dictados por especialistas del área cinematográfica del país, quienes abordarán materias clave como modelos de coproducción, legislación sobre derechos de autor, estrategias de distribución, levantamiento de recursos y metodologías para la presentación de carpetas de proyectos.

La responsable del proyecto, la productora Royerliz García, resaltó la importancia de descentralizar la instrucción especializada hacia el territorio austral: “Busca acercar oportunidades de formación especializada a quienes desarrollan su trabajo desde regiones, fortaleciendo redes de colaboración y favoreciendo el surgimiento de nuevas producciones cinematográficas desde Magallanes”.

Para incentivar la representatividad territorial y eliminar las barreras de distancia, el programa costeará los gastos de transporte, alojamiento y alimentación a los seleccionados que vivan en otras provincias de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El proceso de postulación estará habilitado hasta el 23 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas mediante la plataforma virtual dispuesta en el enlace bit.ly/reverso2026, mientras que las dudas técnicas son canalizadas a través del correo reversocine@gmail.com.