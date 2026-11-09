Camioneros inician protestas en la zona centro sur por el alza de los combustibles

Diversas agrupaciones de pequeños y medianos transportistas iniciaron este lunes una serie de manifestaciones en las bermas y costados de rutas principales en la zona centro-sur del país. Las protestas responden al encarecimiento del diésel y a la falta de mecanismos efectivos de estabilización económica para el gremio.

Los puntos de concentración se han registrado en comunas como Curicó, Los Ángeles, Victoria y Osorno, donde las máquinas permanecen estacionadas en las pistas laterales haciendo sonar sus bocinas, sin generar cortes totales de tránsito hasta el momento.

En la Región del Biobío, los manifestantes se ubicaron al norte de Los Ángeles, en las inmediaciones del Salto del Laja. El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, Freddy Martínez, afirmó que la movilización abarca demandas desde San Fernando hasta la Región de Magallanes: “No hay ninguna posibilidad de seguir subsistiendo en las actuales condiciones. Se perdió la solvencia para esta actividad y eso es lo que la gente ya, lamentablemente, no puede esperar más”. El dirigente solicitó al Ejecutivo medidas para mitigar la carga tributaria sobre los combustibles.

Despliegue en carreteras y demandas regionales

En Osorno, en la Región de Los Lagos, la protesta se instaló en el sector de Pilauco. La movilización es encabezada por Marcelo Núñez, dirigente de la Unión de Transportistas de Magallanes y de la Federación Centro Sur de Camioneros, quien advirtió que el encarecimiento de los fletes y del petróleo ya está provocando la desvinculación de conductores y la venta forzada de maquinarias.

En la Región de La Araucanía, transportistas independientes ocuparon la pista derecha de la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 608, al norte de Victoria, lugar donde se mantiene resguardo de personal de Carabineros y del Ejército. Un escenario similar se reportó en el Maule, a la altura del kilómetro 186 en el cruce hacia Romeral, provincia de Curicó.

El petitorio de los sectores movilizados exige modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la eliminación del impuesto específico y una revisión a las tarifas de los peajes.

Esta acción en carretera coincide con el llamado de Fuerza del Norte a una paralización, convocatoria a la que se sumó formalmente la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Talca. En contraste, las entidades mayores del rubro, como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), desestimaron sumarse a las movilizaciones al considerar que las medidas de fuerza no resuelven la crisis del sector.