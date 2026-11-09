Camioneros piden al Gobierno modificar el Mepco para frenar inminente alza del diésel

La Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda intervenir los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para frenar el incremento en el valor del diésel previsto para el jueves 12 de noviembre.

Desde la organización gremial advirtieron que los márgenes del mecanismo ya sufrieron ajustes previos que posibilitan alzas de hasta $580, situación que golpearía directamente a los pequeños transportistas y elevaría los costos operativos en las cadenas de abastecimiento a lo largo de las regiones del país.

Junto a la petición tarifaria, la entidad gremial requirió al Ejecutivo otorgar discusión inmediata a dos iniciativas legales que buscan regular el mercado del transporte terrestre. La solicitud también fue transmitida a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con miras a tramitar ambas propuestas en el Congreso.

Reformas al Código de Comercio y pesaje de camiones

El primer proyecto de ley, cuyo ingreso legislativo está programado para este martes 10 de noviembre, plantea modificaciones al Código de Comercio para formalizar contratos previos entre generadores de carga y transportistas. La normativa pretende fijar esquemas de reajuste tarifario, valores predeterminados y un límite de dos horas de espera incluidas en el servicio, aplicando cobros adicionales si se sobrepasa dicho lapso.

La segunda iniciativa apunta al régimen de autocontrol de pesaje, buscando que las sanciones e infracciones por sobrepeso sean asumidas directamente por el dueño de la carga o el despachador, eximiendo de esa responsabilidad al chofer y a la empresa de transporte.

En su balance de la coyuntura energética, la confederación cuestionó además el rol de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), argumentando que la estatal no debe priorizar sus utilidades financieras por sobre el impacto que genera el valor del petróleo en la logística estratégica nacional. El gremio valoró a su vez las gestiones sostenidas con operadores de San Antonio para desactivar paralizaciones recientes y normalizar el flujo en las rutas.