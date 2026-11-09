Miles de fieles copan Buenos Aires para la primera misa del papa León XIV en Argentina

Una multitudinaria presencia de fieles colmó desde la madrugada las principales avenidas y espacios públicos de Buenos Aires para participar en la primera misa que el papa León XIV encabeza en territorio argentino.

La actividad litúrgica, fijada para las 11:30 horas en las inmediaciones del Monumento de los Españoles en el barrio de Palermo, convocó a peregrinos provenientes de diversas provincias trasandinas y de países vecinos como Paraguay. La organización del evento desplegó a cerca de 25.000 voluntarios para coordinar los accesos y prestar asistencia médica y logística ante la masiva llegada de público, que incluyó campamentos improvisados durante la noche en los alrededores de los Bosques de Palermo.

Antes de la celebración religiosa central y su traslado en el papamóvil, el líder de la Iglesia católica inició su recorrido con un paso por el Cottolengo Don Orione, recinto dedicado a la atención de personas con discapacidad ubicado en las afueras de la capital. La visita al centro constituyó un gesto de homenaje a su antecesor, el papa Francisco, quien mantenía un estrecho vínculo con dicha obra benéfica durante su etapa como arzobispo porteño.

Llamado social y agenda oficial

La homilía en la capital argentina se produce tras la cita de 40 minutos que el pontífice sostuvo el domingo en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Durante su primera alocución en el país, León XIV puso el acento en materias de orden socioeconómico, enfatizando que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, junto con demandar resguardo estatal para los adultos mayores, financiamiento para la educación pública y protección a la discapacidad.

El periplo de León XIV representa la primera visita de un sumo pontífice a Argentina en casi cuatro décadas. Tras los actos litúrgicos en Buenos Aires, la agenda papal contempla su traslado este martes a la provincia de Córdoba, para concluir el miércoles con una actividad religiosa en la basílica de Luján.