Academia de Punta Arenas Ultra Dance Company se corona como la mejor de Chile en torneo nacional

La academia Ultra Dance Company de Punta Arenas se consagró como la Mejor Academia en el Campeonato Nacional THE ICONIC 2026, certamen disputado en el recinto Monticello, en Santiago.

La delegación magallánica completó una destacada participación tras presentar 38 rutinas en las modalidades de Solo, Dupla y Trío. En el balance final, los bailarines australes cosecharon un total de 25 primeros lugares, 7 segundos puestos, 4 terceros y 2 cuartos lugares.

El desempeño individual también lideró las premiaciones generales del evento. El galardón a Mejor Bailarín fue otorgado a Juan Ignacio Paredes Salinas, quien consiguió una de las evaluaciones más altas de la competencia con 99 puntos en una de sus presentaciones. En la categoría femenina, Camila Velásquez se alzó con la distinción a Mejor Bailarina tras lograr una puntuación de 92 unidades.

A estos reconocimientos se sumó el premio a Mejor Coreógrafa, distinción que recibió la directora y entrenadora de la academia, Constanza Biott Salinas, al registrar el promedio de calificación más alto del certamen por el diseño y montaje de las coreografías presentadas por el elenco regional.