Arresto domiciliario nocturno para conductor que chocó patrulla municipal y escapó por Punta Arenas

Bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedó un sujeto formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego de protagonizar una persecución por el centro de la ciudad, colisionar a una patrulla de Seguridad Pública Municipal y terminar reducido mientras intentaba continuar su huida a pie.

El incidente comenzó en calle Bories, a la altura del local Club K. En ese punto, inspectores municipales intentaron fiscalizar al automóvil tras constatar que transitaba sin la documentación obligatoria y que el conductor no portaba licencia. Frente al requerimiento, el individuo aceleró de forma repentina, embistió el vehículo de patrullaje y se dio a la fuga.

La huida dio paso a un seguimiento controlado que culminó en la intersección de Capitán Pérez de Arce con Avenida España. En ese lugar, el imputado detuvo la marcha, abandonó el vehículo y corrió para ocultarse, siendo interceptado a pocos metros por los propios funcionarios comunales antes de ser entregado formalmente a Carabineros.

El director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, explicó que tras la colisión inicial se coordinó el seguimiento inmediato: “Al momento de hacer la fiscalización, este conductor se da a la fuga, pasa a dañar las camionetas municipales y se inicia un seguimiento. El sujeto huye corriendo y personal municipal sale a interceptarlo para luego entregarlo a Carabineros”.

Exámenes toxicológicos y reparos del municipio

Las pruebas periciales confirmaron que el detenido conducía bajo los efectos del alcohol y de sustancias psicotrópicas. A ello se sumó que mantenía antecedentes policiales anteriores y quebrantaba una medida cautelar vigente.

La determinación del tribunal de ordenar únicamente la reclusión domiciliaria nocturna generó la reacción inmediata del alcalde Claudio Radonich, quien fustigó que no se aplicara una medida más gravosa considerando el riesgo provocado a terceros.

“Estaba curado, sin licencia y con el auto sin papeles. Menos mal que lo paramos, pero estas personas son un peligro para la comunidad. Lamento que no haya quedado en prisión como correspondía; uno pide coherencia y que estén en la cárcel”, sostuvo la autoridad comunal.