Colisión por alcance en Avenida Bulnes deja a una conductora lesionada en Punta Arenas

Una mujer con lesiones cervicales y daños materiales de diversa consideración dejó una colisión por alcance registrada en Avenida Bulnes, metros antes de llegar a la intersección con calle Comodoro Arturo Merino Benítez, en el sector norte de Punta Arenas.

El accidente se desencadenó cuando la conductora de un automóvil Suzuki detuvo su marcha frente a un paso de cebra debidamente demarcado para permitir el cruce de un transeúnte. En ese instante, la persona al volante de un Chevrolet que venía detrás no advirtió la detención del primer móvil y colisionó violentamente su parte posterior.

El peatón que cruzaba la calzada alcanzó a reaccionar a tiempo y logró ponerse a salvo al percatarse del impacto.

A raíz del choque, la conductora del vehículo que frenó sufrió una lesión cervical. Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) concurrió al lugar para brindar las primeras atenciones médicas e inmovilizar a la paciente antes de trasladarla a un centro asistencial.