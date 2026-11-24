Aileen Esparza se consagró como la nueva campeona nacional del torneo ILAN, certamen de juegos de mesa organizado por Fundación Antártica21 cuya final se disputó el pasado sábado 21 de noviembre en el Ludumbar de Providencia, en Santiago.

Tras imponerse en la instancia decisiva que reunió a diez competidores de nueve ciudades del país, Esparza obtuvo el premio mayor del campeonato: un viaje para dos personas a la Antártica a bordo de un aerocrucero de Antarctica21 durante la temporada 2026-27, experiencia avaluada en 40 mil dólares que incluye vuelos, alojamiento y excursiones guiadas.

La ganadora es Ingeniera Civil en Informática y Magíster en Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) —casa de estudios donde también se ha desempeñado como docente e investigadora— y actualmente trabaja como ingeniera en datos en BackSpace.

“Estoy muy feliz. Aún no sé con quién viajaré, pero estoy segura de que será una experiencia única e inolvidable”, expresó tras conseguir el título nacional.

Educación y biodiversidad antártica

Desarrollado junto a Within Play, el juego de mesa ILAN está inspirado en la biodiversidad del continente blanco y transforma el aprendizaje antártico en una experiencia de estrategia. En 2023, la creación fue distinguida como juego favorito de los jueces en la Roll a Game EXPO de México.

El director ejecutivo de Fundación Antártica21, Edgardo Vega, destacó el crecimiento del torneo y su propósito educativo: “Ha crecido año a año y despertado el interés de comunidades de distintas partes de Chile que nos piden ser sede”. Asimismo, detalló que la expedición premiada consiste en una travesía por fiordos, canales, zonas de alimentación de ballenas y sitios de nidificación de pingüinos y albatros.

Por su parte, el director comercial de Within Play, Álvaro González, valoró el impacto de la iniciativa: “Nuestro objetivo es acercar la Antártica a la gente, y gracias a Antarctica21 podemos hacerlo literalmente. A través de ILAN, los jugadores conocen especies, eligen favoritas y generan conversaciones sobre biodiversidad antártica. Eso, para nosotros, es un tremendo orgullo”.

Finalistas del torneo ILAN 2026

Además de Aileen Esparza, la definición nacional contó con la participación de otros nueve jugadores clasificados desde distintos puntos de Chile: Manuel Canto, Guillermo Ríos, Manuel Cortez, Simón Spichiger, Iaen Guarda, Rodrigo Morales, Juan Luis Ravelo, Pedro Galleguillos y Felipe Luna.