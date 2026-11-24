Entre el jueves 3 y el sábado 5 de diciembre, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali Garib, realizará una visita pastoral a Punta Arenas en el marco de la conmemoración de los 80 años de la Diócesis de Magallanes.

Bajo el lema “¡Caminemos juntos en la fe y la misión!”, la agenda busca promover el encuentro con la comunidad local y profundizar en el debate ético que plantea Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV, documento centrado en el impacto de la inteligencia artificial y el lugar del ser humano frente a la revolución tecnológica.

Agenda de actividades en Punta Arenas

El programa oficial comenzará el jueves 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Auditorio del Edificio de Servicios Públicos, instancia en la que el cardenal presentará la encíclica Magnifica Humanitas ante servidores públicos y agentes pastorales.

Las actividades continuarán el viernes 4 de diciembre a las 10:00 horas en el mismo recinto, con una exposición dirigida especialmente a jóvenes estudiantes. Posteriormente, a las 19:00 horas, presidirá una Eucaristía en el Templo Catedral de Punta Arenas con motivo del aniversario número 49 de su consagración.

Finalmente, el sábado 5 de diciembre a las 11:00 horas, Chomali encabezará una Eucaristía en el Templo Jubilar Parroquia Santa Teresa de Los Andes (Pasaje Idelfonse esquina Circunvalación), celebrando el centenario de la Coronación de la Virgen del Carmen como Reina y Madre de Chile. El itinerario culminará esa tarde, a las 15:00 horas, con su participación en la Asamblea Pastoral Diocesana en el Instituto Sagrada Familia (INSAFA), ubicado en calle Mejicana 830.