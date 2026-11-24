Bajo el lema “¡Por una Paz desarmada y desarmante!”, la Diócesis de Magallanes convocó a la comunidad a participar en la Corrida Recreativa Familiar 2026, evento que se desarrollará este domingo 29 de noviembre en Punta Arenas como parte de la conmemoración de los 80 años de la Iglesia Diocesana.

La jornada contemplará circuitos familiares de 2,5 K y 5 K y comenzará a las 09:30 horas con la entrega de kits en el estacionamiento de la Iglesia Catedral. Posteriormente, a las 10:30 horas, se realizará una sesión de baile entretenido, mientras que la largada oficial está programada para las 11:00 horas desde la Plaza de Armas, en el frontis de la Catedral.

Las inscripciones ya están disponibles mediante el código QR dispuesto en la gráfica oficial de la actividad, iniciativa que busca promover el deporte, la recreación y el encuentro comunitario en la capital regional.

El evento cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Punta Arenas y diversas empresas y gremios locales, entre ellos Sánchez & Sánchez, Pescachile, Bendito Pan, Agrícola San José, Crosur, Pescacisne, Corcoran, Impa y la Asociación de Salmonicultores de Magallanes A.G.