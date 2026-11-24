El Juzgado de Garantía de Punta Arenas revocó la prisión preventiva que cumplía desde hace casi seis meses una trabajadora social externa de la Defensoría Penal Penitenciaria, formalizada por los delitos de cohecho agravado reiterado e ingreso ilícito de elementos tecnológicos a recintos penales.

En una audiencia telemática de revisión de medidas cautelares, el tribunal sustituyó la reclusión por arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con el coimputado.

La resolución acogió los argumentos del abogado defensor particular, José Agüero, quien sostuvo que ya no existen diligencias investigativas pendientes por parte de la Fiscalía que puedan verse entorpecidas. Asimismo, descartó el peligro de fuga alegando el arraigo de más de 20 años de su representada en Magallanes, además de su rol como cuidadora de sus hijas menores de edad y de su madre.

El jurista también expuso razones humanitarias debido al deterioro físico de la mujer durante su permanencia en la cárcel, detallando que bajó 20 kilos de peso y padece diabetes.

“Llevamos seis meses luchando para que pueda cumplir una medida de menor intensidad. La prisión preventiva no es una sentencia; sigue siendo inocente y no era posible que su salud se viera perjudicada existiendo otras medidas para cumplir los fines del procedimiento”, señaló el defensor.

Origen de la investigación

La causa —en la que el tribunal ordenó la reserva de identidad de la imputada— se originó a fines de mayo de 2026, cuando personal de Gendarmería la detuvo en flagrancia en el complejo penitenciario de Punta Arenas tras hallar dos teléfonos celulares y un cargador adheridos a su cuaderno.

Durante la indagatoria, el Ministerio Público acreditó mediante peritajes bancarios y mensajes de WhatsApp pagos por al menos $400.000 provenientes desde el entorno del interno José Navia Riquelme. Por estos hechos, la mujer arriesga una pena de entre 5 y 10 años de presidio efectivo, aunque por ahora aguardará el desarrollo del proceso judicial en su domicilio.