Ballet y Academia de Danza K1D’S Kross conmemora 34 años de trayectoria formativa en Magallanes

El Ballet y Academia de Danza K1D’S Kross conmemoró 34 años de trayectoria ininterrumpida en la escena artística, consolidando un recorrido formativo que se inició formalmente el 28 de octubre de 1992. Durante más de tres décadas, la agrupación se ha posicionado como un referente coreográfico con presencia en certámenes regionales, nacionales e internacionales.

Bajo la dirección general de Cristian Magna, junto a la labor pedagógica y coreográfica de los profesores José Mayorga y Óscar Torres, la entidad ha impulsado una labor constante orientada a la formación de niñas, niños y jóvenes, integrando la disciplina técnica, la creatividad y el trabajo en equipo como ejes del desarrollo formativo.

Gala de aniversario y reconocimientos

Como parte del programa conmemorativo, la institución desarrolló una gala de aniversario que convocó al cuerpo de baile activo, docentes, integrantes de la directiva y apoderados, conformando un espacio de balance y encuentro comunitario.

Durante el certamen se realizó una ceremonia de premiación y distinciones especiales, reconociendo la dedicación, perseverancia y desempeño técnico de los alumnos en sus distintas etapas formativas. La instancia sirvió además para visibilizar los avances artísticos del elenco y relevar el rol de las familias como soporte indispensable en los procesos de preparación y competencia a nivel regional y fuera de las fronteras australes.