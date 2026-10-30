Binance suspende retiros y activa fondo de reserva tras ciberataque histórico de US$6.300 millones

En una de las semanas más complejas para la industria de los activos digitales, Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel global, paralizó sus operaciones de depósito y retiro tras confirmar una brecha de seguridad que comprometió cerca de US$6.300 millones.

El incidente, catalogado como uno de los ciberataques más cuantiosos en la historia del sector financiero digital, derivó en una suspensión total de salidas de capital como medida preventiva. Según las primeras investigaciones internas divulgadas por la compañía, el ataque se habría originado a partir de una computadora portátil comprometida perteneciente a un ingeniero de DevOps, acceso que permitió a los atacantes vulnerar un contenedor de servicios y generar transacciones de retiro no autorizadas. La plataforma descartó preliminarmente que se hayan filtrado las claves privadas de sus billeteras frías.

Frente a la contingencia, la cofundadora de la entidad, Yi He, y el fundador de la firma, Changpeng Zhao, confirmaron que las pérdidas serán absorbidas íntegramente a través del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) —reserva respaldada en bitcoin— y con fondos patrimoniales de la firma, garantizando que los saldos de los clientes serán restituidos en su totalidad.

Operativo internacional de congelamiento

La contención de la fuga activó una respuesta conjunta y sin precedentes entre los principales emisores de monedas estables y firmas de análisis en cadena. Circle y Tether ejecutaron el bloqueo de US$2.540 millones vinculados a las billeteras de los atacantes.

El director ejecutivo de Circle, Jeremy Allaire, confirmó el congelamiento de más de 800 millones de dólares en USD Coin (USDC), mientras que el CEO de Tether, Paolo Ardoino, informó la detención de transferencias por sobre los 1.500 millones de USDT. A estas medidas se sumó Ripple, colaborando en frenar el desvío de otros 200 millones de dólares. En paralelo, la firma de inteligencia Arkham Intelligence logró asociar cerca de US$6.000 millones en activos distribuidos en 55 direcciones de billeteras, coordinando su monitoreo junto a agencias policiales internacionales para evitar que los fondos sean liquidados en el ecosistema no regulado.

Impacto en las cotizaciones globales

La paralización de los retiros repercutió de inmediato en las principales plazas financieras y plataformas de intercambio. El bitcoin registró un retroceso cercano al 2%, situándose en mínimos de seis semanas al cotizarse en US$77.646, mientras que el ether descendió a US$2.238,76.

Por su parte, el token nativo de la compañía, BNB, sufrió un desplome superior al 8% en 24 horas, ubicándose en los US$694. La volatilidad también se traspasó al mercado bursátil estadounidense, donde los títulos de Coinbase Global cayeron un 4,8% y los papeles de Strategy retrocedieron casi un 6% durante las operaciones extendidas.

Desde la compañía informaron que mantendrán inhabilitada la operativa de su división Binance Alpha y recalcaron que los retiros convencionales serán restablecidos una vez concluidas las auditorías técnicas, comprometiendo la publicación de un reporte detallado del incidente junto con una actualización de su Prueba de Reservas.