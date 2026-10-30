Cineasta magallánico Albert Hamilton estrena su película Fletcher en convención sobre Stephen King en Estados Unidos

Desde el extremo austral de Chile hasta los circuitos internacionales del cine de género, el director magallánico Albert Hamilton presentó su película Fletcher en King Con 2026, una de las principales convenciones dedicadas al universo literario de Stephen King, realizada en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey.

La cinta es una adaptación cinematográfica del relato In the Deathroom (En el cuarto de la muerte) del afamado autor estadounidense. La gestación del proyecto se remonta a octubre de 2023, cuando Hamilton fue seleccionado dentro del programa Dollar Baby, esquema que durante años permitió a cineastas independientes de todo el orbe acceder a los derechos de ciertos relatos de King bajo términos específicos para crear piezas audiovisuales. Filmada, escrita y editada desde la Región de Magallanes, la propuesta destacó por su atmósfera de encierro, violencia gráfica y la integración de elementos culturales chilenos en los diálogos anglosajones.

Elogios desde el circuito independiente norteamericano

La proyección de la obra despertó una rápida repercusión entre realizadores y personalidades del género de terror presentes en el certamen. Uno de los respaldos provino de Andrew Hubaysek, dramaturgo neoyorquino y recordado actor que personificó a “Zelda” en el clásico Pet Sematary (1989): “Es una explosión de creatividad y talento. La versión de Albert de Fletcher es fantástica. Va a ser genial. Les recomiendo que vayan a ver Fletcher“, puntualizó.

A las valoraciones se sumó el realizador de Nueva York, Jacob Anderson, quien ponderó el nivel de las tomas y la fotografía del filme: “Me encantó Fletcher. Lo digo en serio. Fue hermosa. La filmación fue fantástica. Las tomas fueron hermosas. La actuación fue fantástica. Se veía tan profesional y se sentía tan real”, destacando el mérito de levantar una producción de alto calibre técnico fuera de los grandes centros de la industria de Hollywood.

En la misma línea, el cineasta de Los Ángeles, Rodney Altman, analizó la adaptación del texto original y la inclusión del castellano: “Lo que me gustó de Fletcher fue que tomó un concepto muy sencillo y lo llevó a un nivel mucho mayor; se sentía más como una película”, recalcando que el trabajo de atmósfera e iluminación otorga al metraje condiciones para mantenerse vigente por décadas.

Crudeza psicológica y sello austral

El impacto narrativo también generó reacciones ante la dureza de las secuencias. El escritor y cineasta de Wisconsin, Max Blaska, calificó el trabajo como una experiencia perturbadora al capturar la maldad humana: “Fue la película más difícil que he tenido que ver. Fue brutal. Fue despiadada. Me hizo retorcerme, pero no podía apartar la mirada. La maldad humana de Stephen King siempre es peor que la maldad sobrenatural, y ustedes captaron eso. De todas las películas de la convención, la más perturbadora fue Fletcher“.

Por su parte, el productor cinematográfico y compositor musical Patrick Miller aplaudió la identidad del metraje: “Fue una experiencia realmente única ver una película sudamericana filmada en inglés, pero con los mismos aspectos culturales de Chile incorporados en la historia de Stephen King. Necesitamos ese toque de otra cultura”, enviando un mensaje de aliento a los creadores de la Patagonia.

Desde el comité organizador de la cita internacional, el autor y cineasta Paul Inman concluyó que el realizador puntarenense “creó una obra de arte y cine magnífica”, cerrando un paso que ubica al talento audiovisual magallánico en el circuito especializado de Estados Unidos.