El bloque infantil de las 39° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes 2026 convocó a niños, niñas y familias en una jornada marcada por la música, el entretenimiento y la participación comunitaria en torno a la cruzada solidaria regional.

La programación contempló la presentación del payaso Polvorita, el espectáculo del conjunto folclórico Luceros del Confín y la animación de la tía Pucherito junto al payaso Wellington, quienes ofrecieron rutinas artísticas y recreativas dirigidas al público infantil.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del taller ACLES “Bailando Aprendo” del Instituto Don Bosco, cuyos integrantes presentaron una muestra de danza que puso término a este espacio familiar dentro de la campaña solidaria.