Cerca de mil personas asistieron este sábado 21 de noviembre al inicio oficial de la temporada 2026-2027 de la Feria Gourmet en la Escuela Argentina de Punta Arenas, actividad impulsada por la Unidad de Fomento Productivo del municipio que reunió en su jornada inaugural a 30 emprendedores locales de los rubros hortícola y agroelaborado.

La iniciativa apunta a fortalecer el comercio justo y acercar alimentos saludables y libres de químicos a los vecinos de la comuna. Durante el desarrollo de la feria, los asistentes accedieron a verduras y hortalizas frescas, hierbas aromáticas, variedades como la mizuna morada, plantas, flores y frutos regionales como frutillas, calafate y grosellas, junto con mermeladas e infusiones.

La programación incluyó además servicios complementarios habituales para el público, entre ellos los sorteos de canastas gourmet y la atención presencial de la Tarjeta Punta Arenas.

Calendario ampliado para el ciclo 2026-2027

Para la presente temporada, el programa municipal contempla diez ferias principales en la Escuela Argentina e incorpora como principal novedad seis microferias en el Centro Artesanal, con el propósito de ampliar los puntos de comercialización para los productores de Magallanes.

Según el calendario oficial informado, las próximas fechas se desarrollarán el viernes 27 de noviembre, con la primera microferia en el Centro Artesanal, y el sábado 5 de diciembre nuevamente en la Escuela Argentina.