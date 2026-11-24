Con entrada gratuita para toda la comunidad, este martes 24 de noviembre se realizará en Punta Arenas el Campeonato Regional Jóvenes de San Pedro de Melipilla 2026. El encuentro folclórico comenzará a las 17:00 horas en el Centro Cultural de la capital regional y es organizado por el Club de Cueca Magallanes Austral.

En la antesala del certamen, el programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia recibió a destacados exponentes de nuestro baile nacional, quienes extendieron la invitación a las familias magallánicas para sumarse a esta jornada de música y tradición.

Entre los invitados estuvieron Matilde Hermosilla y Benjamín Díaz, actuales campeones nacionales de la categoría Jóvenes de San Pedro de Melipilla, junto a Maite Ávila y Joaquín Vázquez, actuales campeones regionales. Ambas parejas viajan desde la Región del Maule para participar en esta cita cultural en la zona austral.

A la convocatoria se sumaron también Anias y Aynara, campeones regionales de Magallanes, quienes resaltaron la importancia de mantener vivas las raíces chilenas y promover la cueca entre las nuevas generaciones.

Desde la organización enfatizaron que el acceso liberado busca facilitar la asistencia del público general y fortalecer los vínculos entre jóvenes bailarines de distintas regiones del país.