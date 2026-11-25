Con motivo de la celebración del Día del Cine Chileno, la agrupación cultural “Cine sin Sala” realizará una jornada abierta dedicada a la difusión y reflexión en torno a producciones audiovisuales regionales y nacionales en Punta Arenas.

El encuentro tendrá lugar este domingo, a partir de las 15:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de la capital regional.

La programación contempla la exhibición y estreno del cortometraje regional “Jeanette”, junto con la proyección de la película “Matapanki”. Tras las funciones, el periodista y crítico de cine Gonzalo Frías ofrecerá una charla para dialogar con los asistentes.