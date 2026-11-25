Con jornadas gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad, la Municipalidad de Punta Arenas continúa ejecutando el Plan Nacional de Esterilización Responsabilidad Compartida, iniciativa que contempla un total de 700 cupos y una inversión de $38.850.000 financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

El operativo se desarrolla desde octubre mediante 100 procedimientos mensuales desplegados en sedes comunitarias de la comuna. En ese marco, este martes 24 de noviembre el equipo veterinario se trasladó hasta la Junta de Vecinos Fitz Roy, jornada en la que fueron citados 30 felinos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la recepción de los vecinos y la colaboración de las organizaciones sociales para acercar estas prestaciones veterinarias a los distintos sectores.

“Estamos desde octubre con 100 operaciones mensuales en diferentes puntos de nuestra ciudad. Hoy nos encontramos en la Fitz Roy con gatitos que fueron inscritos para este procedimiento. Se trata de un fondo de la Subdere por cerca de $38 millones y esperamos que el próximo año podamos sumar más cupos, tanto para perros como para gatos. Los vecinos han recibido muy bien este operativo y estamos contentos con su participación y con la colaboración de las juntas vecinales, que nos facilitan sus sedes para realizar estas jornadas”, expresó el jefe comunal.