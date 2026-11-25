Con el propósito de fortalecer la asistencia y difundir la oferta pública de educación inicial en la región, autoridades del sector educativo hicieron un llamado a las familias de Magallanes a postular a los jardines infantiles antes del cierre del proceso el próximo viernes 27 de noviembre.

En el marco del Mes de la Educación Parvularia, el seremi de Educación, José Raúl Alvarado, valoró el trabajo conjunto entre Junji, Fundación Integra y los establecimientos Vía Transferencia de Fondos (VTF) del SLEP, vinculando este despliegue con los objetivos del programa ministerial Chile Aprende y Avanza.

Por su parte, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco, enmarcó la convocatoria en la campaña Magallanes se une por la infancia, enfatizando la importancia de que padres y apoderados confíen en los jardines infantiles como espacios seguros y de bienestar integral.

“Estamos en los últimos días del proceso de postulación, abierto hasta el 27 de noviembre a través de la página www.todosaljardin.cl, donde encontrarán toda la oferta pública”, detalló Carrasco.

En tanto, la directora subrogante de la Junji, Marisol Villegas, invitó a las familias a inscribirse mediante el portal www.junji.cl (sección Postula aquí), recordando que aún existen vacantes disponibles y que se proyecta una amplia cobertura para 2027. Asimismo, advirtió que un número importante de postulantes inició su solicitud en línea pero aún no completa el trámite, por lo que instó a finalizarlo a la brevedad.