Fundación EduDown inaugura su primera sede en Punta Arenas para apoyar a familias de Magallanes 

El recinto gratuito, ubicado en calle Libertador Bernardo O’Higgins 850, iniciará atención integral desde la primera infancia hasta la vida adulta gracias a una alianza entre Blumar y Caja La Araucana. Cuerpo de la noticia: La Fundación EduDown inauguró este sábado su primera sede en Punta Arenas, emplazada en calle Libertador Bernardo O’Higgins 850, espacio gratuito dedicado al acompañamiento y desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down en la Región de Magallanes.

La apertura del recinto se concretó mediante una alianza colaborativa impulsada por el apoyo de Blumar y la facilitación de dependencias al interior de Caja La Araucana, permitiendo descentralizar prestaciones especializadas hacia la zona más austral del país.

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La ceremonia de corte de cinta contó con la presencia de decenas de familias magallánicas, autoridades regionales y directivos de la fundación, además de la animación de María Luisa Godoy.

Con el inicio formal de sus actividades en la capital regional, el centro ofrecerá una red continua de apoyo profesional desde la primera infancia hasta la vida adulta, fortaleciendo las herramientas de autonomía e inclusión para los usuarios y sus entornos familiares.