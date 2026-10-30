Punta Arenas vivirá jornada solidaria de “100 Cuecas por Magallanes” en la sede del Club Prat

Una intensa velada de tradiciones y solidaridad se tomará la capital regional con la realización del encuentro “100 Cuecas por Magallanes”, evento artístico y comunitario programado para este viernes 30 de octubre de 2026 a partir de las 20:00 horas.

La cita folclórica tendrá como escenario las dependencias de la Sede Social del Club Deportivo Prat, ubicada en calle General del Canto 175, en el barrio Prat de Punta Arenas. La iniciativa contempla una parrilla musical con cuecas de diversas expresiones y estilos, reuniendo a exponentes locales del género bailable nacional.

Parrilla de agrupaciones e invitada especial

La cartelera musical confirmada para la maratónica jornada reúne a destacadas agrupaciones regionales:

Los Trovadores

Santa Juana

Renacer del Pago

Las Brujas del Estrecho

Alborada de Salfa

Barlovento

Viento y Coirón

Las Maulinas

Pasionarios de la Cueca

A estas presentaciones se sumará la participación sobre el escenario de la artista Dominga como invitada especial del certamen folclórico.

Cruzada solidaria por las Jornadas

Junto con el despliegue cultural de los grupos, el evento mantendrá un marcado acento solidario. Durante el transcurso de la velada, el personaje infantil Payaso Pollito y sus amigos se desplegará entre el público presente para encabezar la recepción y recolección de donaciones voluntarias destinadas a la campaña de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

En cuanto al acceso al recinto, la organización fijó un valor de preventa de $5.000, mientras que la entrada general en puerta durante la jornada tendrá un costo de $7.000.