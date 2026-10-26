Compañía Brisa Austral de Punta Arenas culmina exitosa gira en el Festival Folklórico de Paraguay

La Compañía Folklórica Brisa Austral de Punta Arenas culminó con éxito su participación en el Festival Folklórico de Paraguay, instancia que formó parte de una gira internacional con presentaciones en diversas ciudades del país guaraní, llevando las danzas, la música y el patrimonio inmaterial chileno ante el público latinoamericano.

La embajada cultural estuvo integrada por una comitiva de 22 bailarines y equipo técnico, quienes desplegaron montajes coreográficos centrados en la fuerza escénica, las raíces criollas y la memoria viva de la Patagonia chilena. A lo largo del periplo, la agrupación compartió tablas con delegaciones folclóricas de distintos países de la región, propiciando espacios de intercambio y fraternidad artística.

Orgullo regional y preparación para gala de diciembre

El director del elenco, Óscar Carrión, valoró el impacto formativo y artístico del certamen: “Esta gira representó, además, un importante desafío para sus integrantes, quienes asumieron con gran entusiasmo la responsabilidad de representar a Chile a través de su trabajo escénico”, demostrando que el arte y la cultura son canales indispensables para tender puentes entre pueblos hermanos.

Tras el balance positivo en territorio extranjero, desde Brisa Austral señalaron que continuarán con su agenda de ensayos y actividades formativas orientadas a proyectar el patrimonio cultural chileno. En lo inmediato, la compañía enfoca su trabajo creativo en su Gala Anual de diciembre, evento donde estrenarán tres nuevas obras para enriquecer su repertorio ante la comunidad de Punta Arenas.