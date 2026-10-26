Realidad virtual permite recorrer el interior del Mausoleo José Menéndez en Punta Arenas y abre debate sobre patrimonio digital

Explorar los detalles arquitectónicos y la atmósfera interior del Mausoleo de José Menéndez, ubicado en el tradicional Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas, es hoy una posibilidad concreta gracias a una experiencia de realidad virtual diseñada por la Universidad de Magallanes (UMAG). El proyecto tecnológico permite recorrer un espacio funerario y patrimonial que habitualmente no mantiene sus puertas abiertas al público, democratizando el acceso a pasajes clave de la historia de la capital regional.

Este caso magallánico encuentra un directo puente de análisis con las reflexiones planteadas por el cineasta e investigador Michel Toledo en su capítulo «Habitar lo virtual: una mirada fenomenológica de la inmersión», texto que integra el libro «Horizontes Inmersivos Latinoamericanos», compilado por Anahí Lovato y Julieta Casini bajo el sello conjunto de UNR Editora y EDUNTREF.

Fenomenología, cuerpo y memoria patrimonial

A través del estudio fenomenológico sustentado en pensadores como Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty y Martin Heidegger, Toledo examina la relación sensorio-motriz entre el usuario y los entornos digitales: “El usuario no se cree en otro lugar: experimenta estar en otro lugar”, sostiene el autor, enfatizando que la realidad virtual no se limita a emular arquitecturas lejanas o inaccesibles, sino que remodela de raíz la percepción física, la orientación temporal y los lazos mediados por avatares.

Llevada esta tesis al escenario de Punta Arenas, la digitalización del mausoleo interpela los alcances éticos y culturales de vivenciar un monumento histórico sin pisarlo materialmente: “Debemos preguntarnos qué memorias estamos representando, qué relatos estamos construyendo y qué responsabilidades tenemos cuando utilizamos estas tecnologías para reinterpretar nuestro patrimonio. La creación de experiencias inmersivas no es solamente un desafío tecnológico, sino también cultural, histórico y ético”, puntualiza Toledo.

El realizador, cofundador de Tótem Producciones y académico del Magíster en Comunicación Digital y Transmedia de la Universidad Viña del Mar, cuenta con trayectoria como productor en títulos como «Espacio desierto», «Diario de un hombre a la deriva» y «Monguen» (seleccionado para SANFIC 2026). La obra colectiva «Horizontes Inmersivos Latinoamericanos» se encuentra disponible de forma íntegra y gratuita para descarga en repositorios académicos abiertos.

Puedes descargar o leer el libro completo en el siguiente link:

https://rephip.unr.edu.ar/bitstreams/9f09e150-755c-463c-8197-4c94e016ff9e/download