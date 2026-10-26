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Realidad virtual permite recorrer el interior del Mausoleo José Menéndez en Punta Arenas y abre debate sobre patrimonio digital

La iniciativa de la Universidad de Magallanes digitaliza un inmueble de acceso restringido en el Cementerio Municipal Sara Braun, dialogando con la investigación del cineasta Michel Toledo en el libro “Horizontes Inmersivos Latinoamericanos”.

Periodista Web
Periodista Web

Explorar los detalles arquitectónicos y la atmósfera interior del Mausoleo de José Menéndez, ubicado en el tradicional Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas, es hoy una posibilidad concreta gracias a una experiencia de realidad virtual diseñada por la Universidad de Magallanes (UMAG). El proyecto tecnológico permite recorrer un espacio funerario y patrimonial que habitualmente no mantiene sus puertas abiertas al público, democratizando el acceso a pasajes clave de la historia de la capital regional.

Este caso magallánico encuentra un directo puente de análisis con las reflexiones planteadas por el cineasta e investigador Michel Toledo en su capítulo «Habitar lo virtual: una mirada fenomenológica de la inmersión», texto que integra el libro «Horizontes Inmersivos Latinoamericanos», compilado por Anahí Lovato y Julieta Casini bajo el sello conjunto de UNR Editora y EDUNTREF.

Fenomenología, cuerpo y memoria patrimonial

A través del estudio fenomenológico sustentado en pensadores como Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty y Martin Heidegger, Toledo examina la relación sensorio-motriz entre el usuario y los entornos digitales: “El usuario no se cree en otro lugar: experimenta estar en otro lugar”, sostiene el autor, enfatizando que la realidad virtual no se limita a emular arquitecturas lejanas o inaccesibles, sino que remodela de raíz la percepción física, la orientación temporal y los lazos mediados por avatares.

Llevada esta tesis al escenario de Punta Arenas, la digitalización del mausoleo interpela los alcances éticos y culturales de vivenciar un monumento histórico sin pisarlo materialmente: “Debemos preguntarnos qué memorias estamos representando, qué relatos estamos construyendo y qué responsabilidades tenemos cuando utilizamos estas tecnologías para reinterpretar nuestro patrimonio. La creación de experiencias inmersivas no es solamente un desafío tecnológico, sino también cultural, histórico y ético”, puntualiza Toledo.

El realizador, cofundador de Tótem Producciones y académico del Magíster en Comunicación Digital y Transmedia de la Universidad Viña del Mar, cuenta con trayectoria como productor en títulos como «Espacio desierto», «Diario de un hombre a la deriva» y «Monguen» (seleccionado para SANFIC 2026). La obra colectiva «Horizontes Inmersivos Latinoamericanos» se encuentra disponible de forma íntegra y gratuita para descarga en repositorios académicos abiertos.

Puedes descargar o leer el libro completo en el siguiente link:

https://rephip.unr.edu.ar/bitstreams/9f09e150-755c-463c-8197-4c94e016ff9e/download

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