La comuna de Laguna Blanca celebró este martes la tercera edición de su Encuentro Gastronómico y Cultural en la Plaza de Villa Tehuelches, actividad organizada por el municipio junto a la Seremi de las Culturas a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR).

La jornada convocó a familias del sector rural en torno a preparaciones tradicionales y expresiones artísticas locales. Uno de los ejes de la programación fue la muestra gastronómica protagonizada por cultoras de la zona, quienes elaboraron recetas ligadas a la historia culinaria del territorio: Maclovia Cheuquepán preparó milcao, Marcela Alderete cocinó cuajo relleno y María Oyarzo presentó cazuela de cochayuyo.

Las preparaciones quedaron reunidas en un recetario financiado por el programa FICR, el cual fue distribuido gratuitamente entre los asistentes durante la exposición abierta a la comunidad.

Para Marcela Alderete, mantener vigentes estos platos responde a la memoria de la vida rural y de estancia: “Yo me crecí viendo hacer el cuajo relleno. Entonces, para mí es un arte culinario, pero patagónico, de acá de la misma pampa magallánica”.

Identidad local y cierre comunitario

El alcalde Fernando Ojeda González valoró la convocatoria de los habitantes del campo y destacó el aporte de la migración chilota a la identidad de la comuna: “Esta ya es la tercera versión del encuentro gastronómico cultural, donde se rescatan las tradiciones e igual aprovechamos a reconocer la participación de la comunidad chilota acá en nuestra comuna”.

Tras recorrer los puestos de degustación, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó el rol de la cocina como punto de reunión social: “En la comida, alrededor de una mesa también está la cultura, también está la identidad, también está la familia”.

El programa incluyó además la presentación de la agrupación folclórica Raíces Australes, la exhibición de un documental de Panal Producciones sobre el rol histórico de las mujeres en Laguna Blanca y el reparto de un curanto comunitario entre los vecinos que acudieron a la plaza.