La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó una nueva disminución en los precios estimados de los combustibles para esta semana, marcada por retrocesos en las gasolinas de 93 y 97 octanos, el kerosene y el diésel.

De acuerdo con el informe semanal de la estatal, fechado este miércoles 18 de noviembre, las variaciones estimadas por litro son las siguientes:

Diésel: Baja $141,9 .

Gasolina de 93 octanos: Baja $38,7 .

Gasolina de 97 octanos: Baja $38,7 .

Kerosene: Baja $9,4 .

Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular: Sin variaciones.

Las estimaciones dadas a conocer por ENAP no fijan los valores finales al consumidor en las estaciones de servicio, los cuales dependen de cada distribuidor. Este ajuste ocurre luego de que el pasado 12 de noviembre entrara en vigencia un alza de $38,7 por litro en ambas gasolinas y de $41,9 en el diésel, incremento que coincidió con movilizaciones nacionales de camioneros que demandaban una rebaja en los valores.

Defensa fiscal del Ejecutivo y reparos económicos

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió disponer de un margen de recursos para contener las alzas, descartando que se esté privilegiando a un sector por sobre otro.

“Llegamos a un acuerdo de que se produce esta rebaja y este congelamiento de las alzas de los precios de los combustibles, producto de que hemos logrado también un ordenamiento fiscal que nos permite hoy en día mirar hacia atrás, decir: ‘Ok, ordenamos las arcas fiscales’”, señaló la autoridad.

Desde el análisis económico, Willy Díaz advirtió que la incertidumbre del escenario internacional podría derivar en un nuevo conflicto con el gremio de transportistas en marzo, en caso de que el encarecimiento externo supere las proyecciones del Ejecutivo.

“Como solución política, me parece que el Gobierno no tenía mucho más que hacer. Sin embargo, como solución técnica, esto es pan para hoy y hambre para mañana. El costo fiscal que esto va a tener, cercano a los $800 millones de dólares. Esta solución es de verdad muy, muy cara”, concluyó el especialista.