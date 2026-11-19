Más de 28 pilotos de la serie Achas protagonizaron una nueva fecha competitiva durante el fin de semana en el asfalto del Autódromo José Muñiz de Río Gallegos, cerrando un programa de 60 minutos de actividad en pista con destacada presencia de corredores magallánicos.

La competencia se estructuró en tres fases consecutivas y puntuables disputadas entre sábado y domingo. La primera etapa consistió en una tanda de clasificación de 15 minutos durante la jornada sabatina, seguida por una carrera corta tipo “sprint” de 15 minutos esa misma tarde.

La definición quedó reservada para el domingo, jornada en la que los participantes enfrentaron una decisiva manga final de 30 minutos de carrera continua bajo modalidad endurance.

1 2 3 4

Podios finales por categoría

Tras el cierre de las tres etapas en el trazado argentino, las posiciones finales en cada una de las cinco series quedaron conformadas de la siguiente manera: