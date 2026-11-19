Más de 28 pilotos de la serie Achas protagonizaron una nueva fecha competitiva durante el fin de semana en el asfalto del Autódromo José Muñiz de Río Gallegos, cerrando un programa de 60 minutos de actividad en pista con destacada presencia de corredores magallánicos.
La competencia se estructuró en tres fases consecutivas y puntuables disputadas entre sábado y domingo. La primera etapa consistió en una tanda de clasificación de 15 minutos durante la jornada sabatina, seguida por una carrera corta tipo “sprint” de 15 minutos esa misma tarde.
La definición quedó reservada para el domingo, jornada en la que los participantes enfrentaron una decisiva manga final de 30 minutos de carrera continua bajo modalidad endurance.
Podios finales por categoría
Tras el cierre de las tres etapas en el trazado argentino, las posiciones finales en cada una de las cinco series quedaron conformadas de la siguiente manera:
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Categoría Gran Turismo: Primer lugar para Eugenio Vilicic, segundo puesto para Patricio Faridoni y tercero para “Lalito” Mladinic.
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Turismo Histórico: Primer lugar para Camilo Barbería y segundo para Carlos Yansen.
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Clase 1: Primer lugar para Alan Uriarte, escoltado por “Jano” y Mónica Crema en el segundo puesto y Mauricio Farías en la tercera ubicación.
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Clase 2: Primer lugar para Iván González, seguido por Fernando Fabres y Francisco Towsend.
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Clase 3: Primer lugar para Enzo García, segundo puesto para Rodolfo Vera y tercero para Alejandro Simeone.