Comunidad del Instituto Don Bosco recolecta cerca de 400 mil pesos en tapitas para niños con cáncer en Punta Arenas

Con una masiva respuesta de estudiantes, familias y docentes, la comunidad educativa del Instituto Don Bosco de Punta Arenas concluyó con éxito una nueva versión de su tradicional campaña solidaria de recolección de tapitas plásticas, cruzada organizada por el Centro de Padres del establecimiento salesiano en directo beneficio del Club de Leones Mujer Austral.

La iniciativa anual busca acopiar volúmenes significativos de plástico para su posterior comercialización y reciclaje, permitiendo transformar los residuos en aportes económicos destinados íntegramente al fondo oncológico infantil que apoya a niños diagnosticados con cáncer en la Región de Magallanes.

En esta edición, el compromiso de los cursos permitió superar con holgura los registros alcanzados en periodos previos, alcanzando un valor estimado de $400.000 en material recolectado.







Compromiso de las familias y cursos destacados

La presidenta del Centro de Padres del Instituto Don Bosco, Paulina Medel, valoró el despliegue y la constancia de los apoderados a lo largo de la convocatoria: “Esta campaña la realizamos todos los años, con la finalidad de reunir una cantidad importante de tapitas para ir en ayuda al Club de Leones Mujer Austral, y así puedan ser vendidas para lograr reunir fondos para los niños oncológicos de Magallanes”, señaló.

En cuanto a la respuesta comunitaria, Medel detalló que “este año superamos la meta del anterior, cursos llegaron con 60 y 50 sacos de tapitas”, consolidando un respaldo clave para las familias que enfrentan tratamientos médicos de alta complejidad.

La campaña contempló además una instancia de estímulo interno que reconoció a los cursos con mayores volúmenes reunidos. El primer lugar fue obtenido por el 2° Básico, seguido por el 6° Básico A en la segunda posición y el 2° Medio B en el tercer puesto, mientras que el 7° Básico B recibió una mención honrosa por su destacada contribución en sacos acopiados. Los recursos generados serán transferidos a la entidad leonística para continuar financiando pasajes, insumos y asistencias complementarias a los pacientes australes.