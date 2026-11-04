Detienen a conductor reincidente con 2,32 gramos de alcohol y sin licencia tras ser sorprendido zigzagueando en la Ruta 9 Sur de Punta Arenas

Personal de Carabineros de Chile detuvo durante la noche del lunes a Guido Humberto Ojeda Argel, sujeto que fue sorprendido desplazándose en manifiesto estado de ebriedad, zigzagueando por la calzada y sin haber obtenido jamás licencia de conducir en la Ruta 9 Sur de Punta Arenas. El imputado, quien registraba una condena pretérita por la misma conducta delictiva, fue formalizado ante el Juzgado de Garantía local, recuperando su libertad sujeto a medidas cautelares de menor intensidad.

El procedimiento policial se originó alrededor de las 23:25 horas a la altura del kilómetro 8,5 de la mencionada arteria. En dicho punto, una patrulla que realizaba labores de vigilancia preventiva con dirección al norte divisó un vehículo Ford EcoSport que transitaba con maniobras erráticas y temerarias de berma a berma, exponiendo a peligro inminente a otros automovilistas.

Al interceptar el automóvil e iniciar el control de identidad reglamentario, los efectivos policiales verificaron que el conductor presentaba incoherencia al hablar, rostro congestionado, fuerte hálito alcohólico e inestabilidad, advirtiendo además la presencia de latas de cerveza vacías en el habitáculo del móvil.

Dosificación alcohólica y reincidencia delictual

En la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, el Ministerio Público dio cuenta de los exámenes periciales practicados en la unidad policial, confirmando que la prueba de intoxilyzer arrojó una concentración de 2,32 gramos de alcohol por litro en la sangre, parámetro que supera holgadamente el límite legal de ebriedad.

Con estos antecedentes, la Fiscalía formalizó a Ojeda Argel por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir. Durante su intervención en estrado, el abogado asistente de la Fiscalía, José Cubillos, justificó la imposición de gravámenes procesales directos haciendo especial hincapié en que el sujeto cuenta con una condena previa por el mismo delito, denotando una conducta vial refractaria.

Tras ponderar los antecedentes expuestos por los intervinientes, la jueza de Garantía Mónica Mancilla resolvió decretar las medidas cautelares de arraigo regional y la prohibición absoluta de conducir cualquier tipo de vehículo motorizado mientras se extienda el plazo judicial de investigación.