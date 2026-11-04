Elecciones de medio mandato en Estados Unidos: demócratas buscan mayoría de gobernaciones

El conteo de sufragios avanza en disputadas y millonarias elecciones para gobernador en el marco de los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos, jornada en la que el Partido Demócrata mantiene vivas las expectativas de alcanzar la mayoría de los gobiernos estaduales por primera vez en dos décadas, intentando canalizar el malestar ciudadano derivado del costo de la vida, la inflación, el sistema de salud y el debate sobre la institucionalidad democrática.

Las mesas receptoras de sufragios concluyeron su proceso de votación en más de 25 estados, abarcando plazas de alto gasto electoral como Georgia, Texas, Ohio y Florida, territorios donde se libraron las campañas más onerosas del calendario legislativo y local.

La amplitud de los distritos en disputa evidencia cómo los bajos índices de aprobación ciudadana del presidente Donald Trump han significado un lastre para las cartas de su colectividad. El mapa de contiendas reñidas incluye entidades federativas altamente pobladas y bisagras para las presidenciales como Michigan y Wisconsin, además de plazas de tradición conservadora consolidada tales como Iowa y Ohio, donde la Casa Blanca debió desplegar mítines durante las semanas previas para respaldar a sus abanderados.

Victoria republicana en Florida

Pese al empuje opositor, en el estado de Florida los republicanos lograron preservar el control administrativo. El representante Byron Donalds se impuso ante la carta demócrata David Jolly —excongresista republicano que compitió como independiente y luego bajo el alero demócrata—, ratificando el predominio conservador en el tercer estado más habitado de la nación norteamericana, reducto gobernado por su sector durante gran parte de los últimos 20 años.

Un mapa clave que abarca al 80% de la población

El proceso de este martes definió el liderazgo en 36 de las 50 gobernaciones del país, territorios que en su conjunto concentran a cerca del 80% de la población estadounidense, destacando que en 19 de ellos el cargo se encontraba vacante por límites de reelección o retiros políticos.

Al ingresar a esta elección, el Partido Republicano controlaba 26 de los 50 estados, aunque los mandatarios demócratas gobernaban sobre distritos que representaban al 60% de los habitantes. La última ocasión en que la tienda demócrata consiguió la hegemonía a nivel de gobernadores data de 2006, cuando revirtieron seis plazas durante el segundo mandato de George W. Bush, antes de que los republicanos recuperaran la primacía cuatro años después.