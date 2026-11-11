Gobierno retira proyecto de ley para frenar alza de combustibles a horas de su ingreso al Congreso

El Gobierno decidió retirar de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que buscaba contener las alzas de las bencinas y el diésel, denominado preliminarmente como “Ley Frenazo”. La medida fue adoptada a menos de 24 horas de haber ingresado el texto con discusión inmediata, en un escenario marcado por la presión del paro nacional de camioneros.

Fuentes de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) confirmaron la determinación legislativa, explicando que el Ejecutivo aplicará ajustes a la redacción antes de someterla al debate parlamentario. Tras este repliegue, la propuesta fue excluida de la tabla de la sesión de este miércoles, donde originalmente estaba programada la cuenta oficial de su ingreso.

La propuesta retirada apuntaba a limitar a $20 por litro los aumentos en los valores de los combustibles por un periodo de 90 días, con el propósito de mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales del barril de petróleo en el bolsillo de los consumidores y transportistas.

El cronograma original de La Moneda pretendía despachar con celeridad la iniciativa para someterla a votación en sala el próximo lunes 16 de noviembre. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si los cambios que se introducirán corresponden a materias de forma o modificaciones estructurales a los mecanismos de subsidio, manteniéndose la intención del Ejecutivo de reingresar el proyecto durante el transcurso de esta misma semana.