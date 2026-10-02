Putin advierte el uso de “todo tipo de armas” si Rusia sufre un ataque directo tras tensiones en Kaliningrado

En el marco de la reunión anual del club de debate Valdái, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, lanzó una severa advertencia a Occidente al asegurar que la Federación Rusa desplegará “todo tipo de armas a disposición” si el país llega a sufrir un ataque directo. Pese al tono contundente de sus palabras, el mandatario insistió en que Moscú no tiene la intención de atacar a ninguna nación.

Las declaraciones se producen en medio de un cruce de advertencias entre el Kremlin y la Alianza Atlántica por la situación de Kaliningrado, el enclave estratégico ruso ubicado en el mar Báltico. Putin criticó los constantes ejercicios militares de la OTAN en la zona y los intentos de interceptar buques rusos, tildándolos de una provocación innecesaria. “Si nos enfrentamos a una agresión, responderemos. Y los ciudadanos de los países europeos deben entenderlo”, enfatizó el jefe de Estado, haciendo un llamado simultáneo a buscar vías de armonía.

Alertas de bloqueo en Kaliningrado y réplica de la OTAN

Horas antes de la alocución presidencial, el asesor del Kremlin y presidente del Colegio Naval de Rusia, Nikolái Pátrushev, confirmó que se han emitido todas las órdenes necesarias para blindar la seguridad de Kaliningrado. Esto se suma a las advertencias diplomáticas de las embajadas rusas sobre presuntos planes de la OTAN para imponer un bloqueo marítimo y aéreo sobre el enclave, escenario en el que Moscú no descarta el uso de armamento nuclear o ataques preventivos.

Por su parte, la vocera de la OTAN, Allison Hart, rechazó categóricamente las acusaciones rusas señalando que la Alianza es de carácter exclusivamente defensivo y que sus maniobras no representan una amenaza. Asimismo, la organización instó al gobierno ruso a cesar su “retórica nuclear irresponsable”, la cual catalogó como una señal de desesperación en el actual contexto geopolítico.