Joven violonchelista puntarenense se incorpora a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile

Un importante logro para la música regional alcanzó el joven violonchelista puntarenense Carlos Patricio Levicoy Castro, quien se incorporó oficialmente a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, luego de superar el exigente proceso de selección de la agrupación.

Con 24 años y 11 años de trayectoria musical, Levicoy comenzó sus primeros pasos en 2015, cuando ingresó a un proyecto orquestal en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas. Apenas dos meses después, continuó su formación en el Conservatorio de la Universidad de Magallanes, donde obtuvo una beca para estudiar junto a la maestra Polonia Sienkiewicz.

En 2020 se trasladó a Viña del Mar para continuar sus estudios con la misma profesora en el Conservatorio Izidor Handler, donde completó el ciclo básico. Posteriormente, ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) para realizar el ciclo superior, nuevamente bajo la guía de Sienkiewicz.

En julio de este año culminó su formación universitaria y obtuvo el título de Intérprete mención Violonchelo.

Un exigente proceso de selección

Su incorporación a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile fue posible tras participar en un concurso público compuesto por distintas etapas.

“Fue un proceso sumamente exigente”, relató el músico, explicando que inicialmente se realiza un concurso de antecedentes, instancia en la que se consideran los títulos, currículum y trayectoria de los postulantes.

Posteriormente, los candidatos deben enfrentar el concurso de oposición, que contempla una audición a ciegas, en la que el jurado evalúa exclusivamente el sonido y la ejecución musical, sin conocer la identidad del intérprete que se encuentra detrás de la cortina.

Para esta etapa, Levicoy debió preparar un repertorio compuesto por conciertos solistas y complejos extractos orquestales, trabajo que implicó varias semanas de preparación y estudio intensivo.

Finalmente, consiguió uno de los puestos disponibles y hoy ya forma parte oficialmente de la agrupación.

De Punta Arenas a los grandes escenarios

El músico puntarenense comenzó este viernes una nueva etapa profesional en Santiago, donde deberá adaptarse al ritmo de trabajo de la orquesta y participar de su temporada de conciertos.

“Estoy muy feliz de poder representar a Punta Arenas”, señaló Levicoy, quien además ya proyecta nuevos desafíos para su carrera.

Entre sus objetivos se encuentra continuar perfeccionándose y, más adelante, competir en concursos internacionales de violonchelo, llevando consigo la formación que comenzó hace 11 años en Punta Arenas.

Su trayectoria representa también un ejemplo del camino que pueden recorrer los jóvenes músicos de Magallanes, desde sus primeros acercamientos a la formación orquestal en la región hasta llegar a escenarios profesionales de alcance nacional.