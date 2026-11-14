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Doce estudiantes de Puerto Natales compartieron escenario con Luis Jara en el espectáculo Voces Natalinas 2026

Cerca de 500 personas asistieron al evento realizado en el gimnasio José Miguel Carrera, tras un proceso de formación artística impulsado por AquaChile y Fundación Musicarte que comenzó en agosto.

Periodista Web
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Cerca de 500 personas asistieron a una nueva versión del espectáculo Voces Natalinas 2026, realizado en el gimnasio José Miguel Carrera de Puerto Natales, instancia en la que 12 estudiantes de la comuna compartieron escenario con el cantante nacional Luis Jara y participantes de la edición 2025 del programa.

La actividad fue impulsada por AquaChile y ejecutada por Fundación Musicarte. El proceso comenzó en agosto con reuniones junto a directores de establecimientos educacionales y continuó con un casting virtual mediante videos, etapa que permitió seleccionar a los jóvenes representantes locales.

Los seleccionados provenían del Liceo María Mazzarello, Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, Escuela Libertador Bernardo O’Higgins, Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, Escuela Juan Ladrillero, Escuela Baudilia Avendaño de Yousuff y Colegio Puerto Natales. Durante los meses previos al concierto recibieron clases presenciales y en línea, además de jornadas intensivas de ensayo durante la última semana.

“Lo más valioso de Voces Natalinas fue el proceso que vivieron los estudiantes antes de llegar al escenario. Durante meses tuvieron la oportunidad de prepararse, aprender y desarrollar sus habilidades artísticas. Para AquaChile es muy significativo apoyar iniciativas que permitan a niños y jóvenes potenciar sus talentos y compartirlos con sus comunidades”, sostuvo Andrea Sánchez, líder de Comunidades de AquaChile en la Región de Magallanes.

El testimonio de los protagonistas

Entre los jóvenes intérpretes, Laura Fernández valoró la instancia formativa junto al artista invitado: “Ha sido una experiencia realmente maravillosa. No solamente aprendí mucho de él, sino que también de todas las personas que forman parte de este equipo. Me he sentido al lado de grandes artistas”.

Por su parte, Renato Ortega resaltó los lazos creados durante la preparación, señalando que “hemos llegado a un punto en el que cosas como esta significan mucho más que una presentación”. En tanto, Eyxel Quezada vinculó su participación con su historia familiar, recordando que su padre tocaba en un grupo de cumbia, mientras Javiera Merino y Bárbara Mendoza agradecieron el acompañamiento de los profesores y de la fundación.

Luis Jara también destacó el respaldo empresarial detrás de la iniciativa: “Esto no sería posible sin el apoyo y la confianza de AquaChile para ver este espectáculo, esta fiesta tan sana, tan de adentro, tan de corazón. Muchas gracias por su apoyo y por el futuro de estas voces chilenas”, comentó.

A la jornada asistieron además la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga; el concejal de Puerto Natales, Alejandro Cárdenas; la concejala de Torres del Paine, Soraya Rogel; y el consejero regional Patricio Gamín, junto a familiares y miembros de las comunidades educativas.

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