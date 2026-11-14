Pilotos de Magallanes compiten este fin de semana en Río Gallegos con inédito formato de carrera de 60 minutos

El automovilismo de velocidad de la Región de Magallanes traslada este sábado 14 y domingo 15 de noviembre su actividad al autódromo José Muñiz de Río Gallegos (Argentina), donde se disputa la sexta fecha del campeonato local de pista con participación binacional.

La jornada cuenta con la presencia de la Agrupación de Choferes de Autos Stock (Achas) de Chile y de los pilotos puntarenenses de la categoría Turismo Carretera 5.000 c.c., quienes sumarán puntos decisivos para sus respectivos torneos anuales mientras los competidores argentinos disputan el Gran Premio Copa Ciudad de Río Gallegos.

El estreno del formato “Achas Time Trial 60”

La principal novedad deportiva de la fecha corre por cuenta de la delegación chilena, que estrena la modalidad “Achas Time Trial 60”, reemplazando el esquema tradicional de series y finales por 60 minutos totales de competencia divididos en tres etapas puntuables:

Primera fase: clasificación de 15 minutos.

Segunda fase: carrera corta tipo “sprint” de 15 minutos durante la jornada sabatina.

Tercera fase: manga final de 30 minutos de competencia continua bajo formato endurance el domingo.

Cada fase otorga puntaje acumulativo y se consagrará ganador absoluto de la fecha el piloto que sume la mayor cantidad de unidades al término del fin de semana.

En tanto, la categoría Turismo Carretera 5.000 c.c. reúne a nueve competidores en grilla, incluyendo a cinco pilotos de Punta Arenas: Manuel González, Erik Tejeda, Jorge Masle, Víctor Mallada y Mirko Ivelic, quienes se miden frente a los anfitriones Félix Riquez, el binomio Lucas y Mariano Riquez, Carlos Riquez y Gerónimo Núñez.

Cronograma oficial en el autódromo José Muñiz

La actividad mecánica comienza este sábado a las 10:00 horas con entrenamientos libres de 10 minutos para las categorías Fórmula Santacruceña, Fiat Uno 1600cc, Achas Chile (Clases 1 y 2; Clases 3, TH y GT), Stock Patagónico Pista Invitados, Monomarca Fiat 128 Pista y Turismo Carretera 5000cc.

Al mediodía (12:00 horas) se desarrollan las tandas clasificatorias, mientras que desde las 14:30 horas se disputan las series y finales sabatinas, destacando la Achas Final Sprint (15 minutos) y la final de Turismo Carretera 5000cc (10 vueltas). El domingo, tras los ensayos matinales de las 10:30 horas, las definiciones centrales arrancan a partir de las 13:30 horas.