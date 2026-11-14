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Claudia Sheinbaum asegura que no hay caravanas migrantes rumbo a Estados Unidos tras amenaza arancelaria de Donald Trump

La mandataria mexicana informó que las autoridades han disuelto 24 agrupaciones desde el regreso del presidente estadounidense a la Casa Blanca, precisando que la mayoría se desintegra en el estado fronterizo de Chiapas.

Periodista Web
Periodista Web

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que actualmente no existe ninguna caravana de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos, declaración entregada un día después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con duplicar los aranceles al país vecino si no frenaba el avance de estos grupos.

Durante su conferencia diaria de prensa, la mandataria detalló que las autoridades mexicanas han logrado disolver 24 caravanas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, subrayando que ninguno de los colectivos ha conseguido avanzar más allá de los estados sureños de Chiapas y Oaxaca.

“Podemos informar con claridad que no hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito hacia la frontera norte”, sostuvo Sheinbaum, tras reportar que equipos locales disuadieron a los recientes contingentes.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la jefa de Estado, la agrupación más reciente estaba compuesta por cerca de 1.000 migrantes centroamericanos que ingresaron a territorio mexicano durante el fin de semana, mientras que otro grupo de alrededor de 100 personas fue dispersado apenas cruzó la frontera sur.

“Se disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a sus países de origen y hay otra caravana que apenas se está formando”, explicó la gobernante, precisando que este nuevo colectivo ya está siendo abordado por las autoridades.

Según reportes de la Secretaría de Gobernación, la mayor parte de las 24 caravanas desintegradas se ha disuelto en el estado de Chiapas, limítrofe con Guatemala, tras informarse a los viajeros que no existe paso habilitado desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos.

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