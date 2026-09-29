Elenco juvenil de la compañía “Brisa Austral” de Punta Arenas representará a Chile en encuentro folclórico en Paraguay

El elenco juvenil de la destacada compañía folclórica “Brisa Austral” de Punta Arenas alista los últimos detalles para emprender una importante gira internacional. La agrupación viajará en los próximos días rumbo a Asunción, Paraguay, para representar a Chile en el “VII Encuentro Latinoamericano de Folklore Paraguay 2026”, certamen internacional que se llevará a cabo entre el 6 y el 11 de octubre.

El evento reunirá a más de 750 artistas provenientes de 13 países, entre los que destacan delegaciones de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, México, Camerún y Ucrania. En este relevante marco cultural, el elenco puntarenense ofrecerá funciones en cuatro ciudades paraguayas, abarcando importantes escenarios como el Teatro Municipal de San Lorenzo, el Teatro Municipal de Fernando de la Mora, la Ciudad de Luque y el Teatro Lírico “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay.

Representación regional y montajes escénicos

La delegación magallánica está integrada por 22 jóvenes bailarines, sumando un equipo de más de 26 personas junto al staff técnico y la dirección artística. En sus presentaciones, la compañía llevará a escena dos obras preparadas especialmente para la gira: “Patagonia” —un emotivo homenaje al ovejero de la Patagonia chilena que será reestrenado en el certamen— y “Campesinos”, montaje inspirado en las tradiciones y la chilenidad de la zona central.

El director de la compañía, Óscar Carrión, expresó su orgullo por la invitación formulada por la Asociación Folclórica Latinoamericana (AFLA). “Para nosotros es muy importante este tipo de acciones artísticas y culturales, porque se trata de aprendizajes muy significativos para las y los integrantes de nuestro elenco en torno al arte y a la cultura tradicional, brindándoles además la posibilidad de un desarrollo integral”, destacó el director.