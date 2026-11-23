Una donación conjunta de $6.064.000 concretaron Empresas Cruz de Froward y sus trabajadores en el marco de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes 2026, campaña solidaria impulsada por el Club de Leones Cruz del Sur.

El monto se conformó a partir de un aporte inicial de $4.000.000 realizado por Parque Cruz de Froward, Parque Punta Arenas y Funeraria Proteger, al que se sumaron $1.032.000 reunidos de manera voluntaria por sus colaboradores. A través de la iniciativa 1+1, la compañía duplicó íntegramente la recaudación interna con otros $1.032.000.

La empresa mantiene su vínculo con esta cruzada desde 1993 mediante aportes permanentes y la intermediación de coronas de caridad durante todo el año a través de Funeraria Proteger.

Al cumplirse cuatro décadas desde el inicio de esta obra regional, la gerente general de la compañía, Natalia Easton, llamó a la comunidad a seguir respaldando la campaña. “Desde 1993 acompañamos esta obra y renovamos nuestro compromiso con las familias de Magallanes. Las Jornadas no sueltan la mano de quienes las necesitan, y nosotros tampoco soltaremos la mano de las Jornadas”, señaló.

Alcance de la rehabilitación en la región

La obra impulsada por el Club de Leones Cruz del Sur comenzó hace 40 años atendiendo a seis niños y actualmente abarca atención integral y una Escuela Especial para personas de distintas edades en la región.

De acuerdo con antecedentes de 2025, los centros de rehabilitación atendían a 5.700 usuarios en Magallanes, desglosados en 3.107 adultos y 2.593 niños y adolescentes, cifras que reflejan el peso creciente de la atención adulta en la demanda regional.