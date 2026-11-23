Una partida de dispositivos de iluminación LED con paneles fotovoltaicos fue instalada en diversos puntos de Puerto Edén para apoyar el desplazamiento nocturno de sus habitantes, quienes enfrentan cortes programados de energía eléctrica todos los días del año entre las 00:00 y las 07:00 horas, con excepción de los viernes y sábados, cuando el servicio se extiende una hora más.

La entrega y colocación de los equipos estuvo encabezada por el seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, quien se trasladó desde Punta Arenas para cubrir recintos prioritarios de la aislada localidad, entre ellos la Posta de Salud Rural, el Jardín Infantil Centollita, la Junta de Vecinos, el Retén de Carabineros y viviendas de adultos mayores.

Según explicó el encargado de operar los generadores del poblado, Andrés Ramos, las excepciones al corte nocturno son escasas y se limitan a emergencias o procesos eleccionarios, situación que genera incomodidad en la comunidad al impedir reuniones familiares o vecinales después de la medianoche.

Frente a este escenario, Pinto señaló que la localidad atraviesa una situación de vulnerabilidad y pobreza energética y sostuvo que el Estado mantiene una deuda con los habitantes de esta zona de rezago. “Es un gesto, pero también una señal que queremos dar sobre la urgencia y lo vital que es para los habitantes de Puerto Edén disponer de energía eléctrica todo el día, como cualquier otro poblado del país; más aún cuando en invierno las horas de luz son menos y el invierno es duro, inclemente, con nieve y una escarcha muy peligrosa”, afirmó la autoridad, quien participó directamente en la instalación de los aparatos que funcionan mediante sensores de movimiento.

Respaldo en salud y seguridad

La llegada de las luminarias fue valorada por los servicios locales que operan durante la noche. La encargada subrogante de la Posta de Salud Rural y TENS, Patricia González, destacó la utilidad de los focos instalados en el frontis y el sector de escaleras del recinto asistencial. “Afuera quedaron súper bien, porque en la noche aquí, si no andamos con linterna, son muy necesarios. En especial en invierno, hay escarcha, la oscuridad es un hoyo negro y por las escaleras es muy bueno que se tenga presente por donde está ubicada la posta para la llegada de las personas que tienen que venir a atención sobre todo en la hora nocturna”, expresó.

En la misma línea, el jefe subrogante del Retén de Carabineros de Puerto Edén, sargento primero Gustavo Soto Aravena, agradeció la entrega de un foco solar comprometido previamente con la unidad policial, indicando que será de gran ayuda cuando se interrumpe el suministro eléctrico en el poblado.

Tras recorrer las pasarelas de la localidad para comprobar el funcionamiento de los equipos, el seremi Pinto indicó que el despliegue en terreno responde al mandato de la ministra Ximena Rincón de visitar las zonas más apartadas de la región para escuchar a los vecinos y aportar soluciones prácticas para iluminar entradas de casas, cobertizos y edificios públicos durante la noche.