El Club Deportivo Sokol Croata de Punta Arenas se adjudicó de manera invicta la Copa de Oro U17 Damas en el cuadrangular final de la Liga Promesas de la Patagonia 2026, torneo binacional que reunió a equipos formativos de Punta Arenas, Puerto Natales y las ciudades argentinas de Ushuaia, Río Turbio, Río Gallegos y El Calafate.

La escuadra croata lideró la fase decisiva disputada durante el fin de semana con 6 puntos en tres presentaciones, acumulando 198 tantos a favor y 79 en contra (una diferencia de +119).

En su estreno en el cuadrangular, Sokol derrotó por 60-28 a Hispano Americano de Río Gallegos. Luego superó por 67-30 a San Miguel, también de Río Gallegos, y aseguró el título en el encuentro de cierre tras vencer por 71-21 a su clásico rival local, Español de Punta Arenas.

Podio y distinciones individuales

El subcampeonato quedó en manos de Español de Punta Arenas, que sumó 5 unidades tras registrar dos triunfos y una caída. El cuadro hispano inició su participación con una victoria reglamentaria por 20-0 sobre San Miguel —elenco que no recibió puntos por no presentación o sanción en ese compromiso— y posteriormente venció en cancha a Hispano Americano por 62-45, cayendo únicamente en el choque final frente a Sokol.

La tercera ubicación de la tabla fue para San Miguel con 3 puntos, luego de imponerse por 52-35 en el duelo entre conjuntos de Río Gallegos ante Hispano Americano, que cerró la clasificación en el cuarto lugar con 3 unidades. Previo a la premiación, la jornada incluyó además un partido de exhibición en categoría Mini Básquet.

Al cierre del campeonato, la organización premió a Mariana Vidal (Sokol) como la MVP de la final y dio a conocer el Quinteto Ideal del certamen: